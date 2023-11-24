وكيل دفاع النواب: الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لفترة طويلة

قال اللواء إبراهيم المصرى ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لفترة طويلة وستكون هناك خسائر أكثر مما نتصور بعد الإنتهاء من الهدنة الإنسانية، إلا إذا قامت المنظمات الدولية وكان لدى أمريكا الرغبة بإتخاذ قرار جاد بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ستتوقف على الفور ، لأن إسرائيل لم تحترم فى أى وقت المواثيق الدولية.

وأضاف المصرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : يجب كدول عربية أن ننحى التباين فى الآراء ونجتمع تحت راية واحدة وأن ننجح فى وقف الالة العسكرية الإسرائيلية ونوصل المساعدات إلى غزة والتى تعتبر لها أولوية وأسرع فى التحرك ، وهى فرصة للعرب حيث أنهم لديهم أسلحة كثيرة جدا حتى مجرد التلويح بها سيأتى بنتائج إيجابية.

وناشد وكيل لجنة الدفاع والأمن القوم بمجلس النواب الدول العربية بأن تكون هناك خطوات جدية مثل التى اتخذتها مصر لإيقاف الالة الإسرائيلية وإدخال المساعدات الى غزة ثم بعد ذلك نجلس على طاولة المفاوضات لكى نتناقش ونتفق بعد ذلك.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية القطرية رسميا بدء وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين إسرائيل وحماس، من المقرر أن يبدأ عند الساعة السابعة من صباح غد الجمعة. ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود أوسع لتسهيل السلام في المنطقة ويمثل خطوة محورية نحو وقف التصعيد.

بحسب تصريحات وزارة الخارجية القطرية، فإن وقف إطلاق النار الإنساني سيكون مصحوبا بالإفراج عن الرهائن، على أن يتم تحرير الدفعة الأولى عند الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم.

كشفت الوزارة كذلك أنه من المتوقع إطلاق سراح ثلاث مجموعات إضافية من الأسرى خلال الأيام الثلاثة التالية، مما يشير إلى الالتزام بعملية تدريجية ومنظمة.

سيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن، والتي تضم عددًا كبيرًا، في الساعة 4:00 مساءً يوم الجمعة، على أن يتم إطلاق سراحهم لاحقًا في الأيام التالية مباشرة.

تلقت وزارة الخارجية القطرية قوائم بأسماء المدنيين المقرر إطلاق سراحهم من حماس وإسرائيل، مؤكدة مجددا التزامها بتسهيل عودة المحتجزين بشكل غير قانوني.

أعربت وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي، عن تفاؤلها بأن وقف إطلاق النار الإنساني هذا سيمهد الطريق لاتفاق سلام أكثر ديمومة. وشددت الوزارة على التزامها بتعزيز المناخ المفضي إلى حل دائم للصراع.

حددت وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية، وسيشمل الإفراج الأولي 13 فردًا. ومن المتوقع إجراء مناقشات إضافية حول إطلاق سراح المزيد من الرهائن في الأيام المقبلة كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.

احتفظت وزارة الخارجية القطرية بموقف حذر، وامتنعت عن الكشف عن تفاصيل تتعلق بلوجستيات نقل الرهائن، مشيرة إلى مخاوف أمنية. لكنهم أكدوا على إعطاء الأولوية لإطلاق سراح النساء والأطفال.

يأتي هذا الإعلان بعد جهود دبلوماسية مكثفة ويعد بمثابة شهادة على الالتزام المستمر للمجتمع الدولي بمعالجة النزاعات وحلها سعياً لتحقيق السلام والاستقرار العالميين.