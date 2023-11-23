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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر مصري مسؤول: مضاعفة المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

كشف مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أنه خلال الهدنة سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة. 

مصدر مصري يتحدث عن الهدنة الإنسانية 

وأضاف المصدر، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا لإطلاق النار.. ومصر تدعو كافة الأطراف بالالتزام ببنود التهدئة. 

وتابع، أنه سيتم الإفراج عن ١٣ محتجزا بقطاع غزة من السيدات والأطفال في تمام الرابعة من عصر يوم غد، معلنا أن مصر تعلن مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة 

مصدر مصري الهدنة الإنسانية المساعدات الانسانية قطاع غزة الهدنة

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