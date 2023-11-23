عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة "بطولة آسيا تحت 23" تضع الكويت مع أوزباكستان وفيتنام وماليزيا

صدى البلد

وضعت قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، التي أقيمت في الدوحة اليوم /الخميس/، منتخب الكويت في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أوزباكستان وفيتنام وماليزيا.
كما وضعت قرعة البطولة، التي تستضيفها قطر العام المقبل، منتخبات قطر وأستراليا والأردن وإندونيسيا في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات والصين أما المجموعة الثالثة فتضم السعودية والعراق وتايلاند وطاجكستان.
ووُزِعَت المنتخبات -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- وفق التصنيف حيث يضم المستوى الأول منتخبات قطر والسعودية وأوزبكستان واليابان أما المستوى الثاني فقد ضم منتخبات أستراليا والعراق وفيتنام وكوريا الجنوبية، فيما جاء في المستوى الثالث منتخبات تايلاند والأردن والإمارات والكويت وفي المستوى الرابع منتخبات ماليزيا وطاجيكستان وإندونيسيا والصين. 
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس في نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة التي تقام في قطر في الفترة من 15 أبريل حتى الثالث من مايو 2024.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تستضيفها العاصمة باريس.
وينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع في بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت الـ23 عاما إلى التنافس مع فريق من إفريقيا للحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس يشاهد فيلما تسجيليا يرصد تجربة حقيقية يعيشها العائلات في غزة.. فيديو

الرئيس السيسي يطلق قافلة مساعدات جديدة: من الشعب المصري لأهلنا في غزة

مراسلة القاهرة الإخبارية بفلسطين: القدس مفتاح الحرب والسلام

تحرك شاحنات الإغاثة من استاد القاهرة وآلاف المصريين ينشدون "دمنا فلسطيني"

مش عايزة أقلبها عياط.. نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل خاصة عن مرضها بالسرطان

السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

حرب شوارع.. ماذا جرى بين جماهير البرازيل والأرجنتين في قمة كروية| فيديو جراف

ساب العربية وهرب.. تفاصيل غريبة في حادث انهيار كوبري المشاة بسبب سائق..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ