قرعة "بطولة آسيا تحت 23" تضع الكويت مع أوزباكستان وفيتنام وماليزيا

وضعت قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، التي أقيمت في الدوحة اليوم /الخميس/، منتخب الكويت في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أوزباكستان وفيتنام وماليزيا.

كما وضعت قرعة البطولة، التي تستضيفها قطر العام المقبل، منتخبات قطر وأستراليا والأردن وإندونيسيا في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات والصين أما المجموعة الثالثة فتضم السعودية والعراق وتايلاند وطاجكستان.

ووُزِعَت المنتخبات -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- وفق التصنيف حيث يضم المستوى الأول منتخبات قطر والسعودية وأوزبكستان واليابان أما المستوى الثاني فقد ضم منتخبات أستراليا والعراق وفيتنام وكوريا الجنوبية، فيما جاء في المستوى الثالث منتخبات تايلاند والأردن والإمارات والكويت وفي المستوى الرابع منتخبات ماليزيا وطاجيكستان وإندونيسيا والصين.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس في نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة التي تقام في قطر في الفترة من 15 أبريل حتى الثالث من مايو 2024.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تستضيفها العاصمة باريس.

وينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع في بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت الـ23 عاما إلى التنافس مع فريق من إفريقيا للحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.