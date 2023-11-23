حماس: خضنا مفاوضات ماراثونية وصعبة من أجل التوصل لهذه الهدنة

أكد القيادي في حماس باسم نعيم القيادي أن الحركة خاضت مفاوضات ماراثونية وصعبة من أجل التوصل لهذه الهدنة الإنسانية في غزة.

وذكر نعيم بحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ أن الهدنة الإنسانية في غزة تمثل خطوة مهمة في التخفيف عن معاناة شعبنا.

وأكد أنه تم اشتراط إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأطفال من سجون الاحتلال حسب الأقدمية.

وبين أن الوسطاء وبعض الأطراف الدولية وعدوا بإدخال أكثر من 200 شاحنة مساعدات خلال الهدنة إلى غزة.

واعتبر القيادي في حماس أن اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي وبعض زملائه يعد جريمة حرب.

وأكد أن مصر وقطر والولايات المتحدة تشكل ضامنا لتنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة.

وفي سياق اخر؛ فقد ضجت مدارس النازحين في شمال غزة بعد الإعلان عن الهدنة الإنسانية التكبيرات.