مؤتمر جماهيري حاشد للحرية المصري بالقليوبية لدعم وتأييد الرئيس السيسي

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصرى، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، بنادي شباب مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بقيادة النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، يأتي هذا في إطار حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

حضر المؤتمر الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب، والنائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين المحافظة، الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، الدكتورة النائبة جيهان البيومي، أمينة المرأة، والاستاذ جلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة، وعدد من القيادات بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.



قال الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر كانت ستسرق مننا في عهد الإخوان المسلمين، ومخططات التقسيم وبيع مصر للأهل والعشيرة، وجاء الرئيس السيسي في بداية عهده معنا ليخلصنا من جماعة إرهابية كانت بمثابة احتلال لمصر وشعبها.

وأضاف الفيومي خلال مؤتمر القليوبية، أن مصر ضربت مثال عظيم ورائع بثورة ال30 من يونيو، فهذا النموذج يحكي عنه العالم، ووصل منه صوت جموع الشعب، ولذلك نثق بشعبنا وإنه سوف يسطر تاريخ جديد للمشاهد المصرية العظيمة في المشاركة وإبداء الرآي.

وتابع نائب رئيس الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زال ينقذ مصر من مخططات ومؤامرات تحاك ضد مصر، وفي نفس السياق يعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع الاقتصادية والدولية وعمل شراكات جديدة الانضمام إلى البريكس، كما إنه استطاع ان يقضي على الإرهاب ومخططاته وسوف نجد معه مصر بشكل جديد يبدو في بناء العاصمة الجديدة

قال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، إننا نقف لدعم الرئيس وهو يثبت لنا يوم بعد يوم أنه لا أحد يستطيع قيادة مصر في هذه المرحلة سواه، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تحاوطنا بالمخاطر من عدة اتجاهات، فتوسط مصر وقدرتها على عمل هدنة في قطاع غزة تدل على إننا نملك رئيسا وقائدا عربيا نريده ان يكمل مسيرته.

وأضاف مهنى، أن الحزب زار العديد من المحافظات بعدد من المؤتمرات الجماهيرية ولمس خلالها حب ودعم الشعب المصري للرئيس، خاصة وأن جميع الفئات تتفق على ضرورة وجوده واستكمال المشوار ومسيرة التنمية والاستقرار.

وتابع، أن الرئيس السيسي يحظى بشعبية كبيرة، وأن هذه الشعبية جاءت من تواصله الدائم مع الشعب وصراحته وشرح الأوضاع كما يجب أن تكون، فهو يعامل الشعب على إنه شريك النجاح والكفاح ويسعى دائما لتحسين الأوضاع ورعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

كما طالب النائب، جميع الحاضرين بالمؤتمر أن يدعو اقاربهم وأصدقائهم للمشاركة حتى يصل صوتنا إلى كل العالم، خاصة وأن هذه المشاهد الحضارية ترسخ في تاريخ مصر وتؤكد ان شعب مصر عظيم يصنع قراره بيده.

فيما قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، إننا مراهن على الشباب ومشاركتهم خاصة وأن شباب هذا الجيل لديها وعي سياسي كبير، ولديهم دور كبير في صنع القرار واختيار المستقبل، ومن هنا اناشد جميع الشباب بالمشاركة هم واسرهم.

وأضاف اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، أن الرئيس السيسي وضع مصر في مكانة عالية ومختلفة خاصة في الاتجاه الدولي، فمصر أصبحت لها شراكات مع عدة دول، ولها كلمة واضحة في صنع القرار خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ولا نستطيع ان نغفل الدور الريادي التي تقوم به تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.

كما أشارت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، على أهمية المرأة ودورها في تعزيز نسب المشاركة وحث الاسرة المصرية على المشاركة والنزول الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة ان الرئيس السيسي اهتم بالمرأة في جميع الاتجاهات والجوانب ودائما يقدرها ويؤكد انها شريكة في المستقبل.

كما ألقى عصام عياد أمين حزب الحرية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، كلمة الترحيب بالحضور، مؤكدا على ضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من إنجازات عديدة، جاء اخرها بالأمس حينما نجح في الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار والحصول على هدنة في فلسطين، مما يؤكد على حكمته وأهمية كلمة مصر بالمنطقة.