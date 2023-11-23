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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج فلسطيني: مصر الداعم الأول لنا في الحرب قبل السلم

مخرج فلسطيني
مخرج فلسطيني

قال المخرج محمد المصري، مخرج فلسطيني، إنه عاش حياته كلها داخل غزة مثل شباب كثيرين، وأصبحت الحرب وتيرة مفروضة عليه، والإسرائيليون يحاولون طوال الوقت التهجير القسري من الأراضي، ألا أن الشعب الفلسطيني مستمر ومتمسك بأرضه ولن يتركها. 

مخرج فلسطيني يتحدث عن قصته أمام الرئيس السيسي 

وأضاف "المصري"، خلال كلمة له ضمن فعالية دعم فلسطين في ستاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي: "صار اسمي مصري، وأنا اتعلقت وبقيت مرتبط بالعادات المصرية، وأصبح عندي أصحاب مصريين قبل ما اجي هنا، والناس بتعاملني كأني جزء من عائلتهم لأني فلسطيني". 

وتابع: “دايما بتسأل إزاي اسمك مصري وانت فلسطيني وأنا شايف أن عادي، ومفيش فرق، وفي فلسطين كلنا بنحب مصر، وإحنا عارفين أن مصر هي الداعم الأول لفلسطين في الحرب قبل السلم”. 

واستكمل، أن كل فلسطيني يرغب في العلاج يأتي على مصر، وفي ضوء الأوضاع الصعبة نرى وقفة مصر وقيادتها وشعبها وإصرارهم على أن يظل المعبر مفتوحا لإدخال المساعدات واستقبال المصابين. 

وواصل: |هذه هي أول حرب لا أكون فيها في غزة مع أهلي، أختي الصغيرة  11 سنة آخر مرة كلمتها قالت لي أن كتير من أصحابها استشهدوا، وأن بعد الحرب لو فضلت عايشة تاخدني رحلة لمصر، وترجعني لغزة تاني عشان مقدرش أسيب مدرستي". 

وأتم كلمته: "أنا مصري فلسطيني وهذه قصتي بدأت من اللحظة اللي دخلت فيها من المعبر حتى ظهور الفيلم الذي سيعرض بعد قليل، وهو جزء من تجربة الفلسطينيين الذين يعيشونها منذ أكثر من 70 عاما، كل عائلة فلسطينية عندها قصة وحلم، وبنحب الحياة". 

مخرج فلسطيني غزة الرئيس السيسي ستاد القاهرة فلسطين الأوضاع الصعبة

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