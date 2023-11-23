الرئيس يشاهد فيلما تسجيليا يرصد تجربة حقيقية تعيشها العائلات في غزة.. فيديو

شهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "مش رقم"، خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين، والذي يعبر عن جزء من التجربة الحقيقية التي يعيشها العائلات في غزة.

ويرصد الفيلم أيضا جزء من تجربة الفلسطينيين للمأساة التي يعيشونها منذ أكثر من 70 سنة.

