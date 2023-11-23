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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تبحث مع السفير اللبناني الأوضاع في جنوب البلاد

بوجدانوف
بوجدانوف

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار الوضع في جنوب لبنان، وشدد على ضرورة عدم اتساع التصعيد إلى دول المنطقة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط في سياق التصعيد الحاد الفلسطيني الإسرائيلي وبالأخص الوضع في جنوب لبنان"، بحسب ما أوردته وكالة "نوفوتسي" الروسية.

وأضاف البيان: "أكد الجانب الروسي مرة أخرى على ضرورة عدم التصعيد المسلح ليشمل دول المنطقة وتكثيف الجهود لتحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار جنوب لبنان الخارجية الروسية

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