السيسي: قرار مصر دولة وشعبا بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين|فيديو

قال الرئيس السيسي، إنه منذ اللحظة الأولى لانفجار إشارة الحرب أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين،: "مصر حرصت على التواصل المستمر مع كافة الأطراف، وتشكلت خلية إدارة الأزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية وتابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة".

وأشار: "قد كان قراراي حاسما وهو ذات قرار مصر دولة وشعبا بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم".