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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرئيس: تهجير الأشقاء الفلسطينيين خط أحمر لن تسمح به مصر

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تهجير الأشقاء الفلسطينيين خطر أحمر لن تسمح به مصر ولن تقبله.

 

وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته بفاعليه دعم الأشقاء فى غزة أن مصر استقبلت على أرضها 9 ملايين من الأشقاء العرب ولن يستطيع أحد المزايدة على دور مصر فى هذا الشأن.

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وأوضح الرئيس السيسى، أن ال 9 ملايين عربى على أرض مصر ، بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة فلذلك مصر تستضيفهم أما بالنسبة للأشقاء فى قطاع غزة فإذا تركوا أرضهم لن يستطيعوا الرجوع إليها مرة أخرى لذا تهجيرهم من أرضهم خط أحمر.

وكان أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لإنطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة، معلقا “على بركة الله قافلة مصر تصل لأشقائنا في فلسطين في قطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن”.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين، أنه مع الأزمة الحالية، لم نقم بإغلاق المعبر، مؤكدا أن بعض القنوات أساءت لمصر بأنه تم إغلاق معبر رفح وهو غير صحيح ولم يتم إغلاقه.

 

تهدف المساعدات.


وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن حريصون من أول يوم على رفض الحصار ومجابهته بالتعامل بإطار قانون دولي وإجراءات تهدف للمساعدات.

https://m.youtube.com/channel/UC65F33K2cXk9hGDbOQYhTOw/live

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