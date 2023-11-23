السيسي: عاقدون العزم على مواجهة الأزمة متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.. فيديو

قال الرئيس السيسي، إننا خصصنا مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين،: "بإجمالي 158 رحلة جوية وقد تكللت الجهود المصرية المشتركة مع أمريكا والأشقاء القطريين في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية 4 أيام قابلة للتمديد".

وأشار: "آمل أن يبدأ تنفيذ الهدنة في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف، وإن شاء الله نبدأ هذا الكلام من صباح الجمعة".



وتابع: "شعب مصر العظيم أؤكد لكم بعبارات واضحة وكلمات صادقة بأننا عاقدون العزم على مواجهة الأزمة متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.