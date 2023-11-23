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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعزف السلام الوطني.. ختام احتفالية تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني

الفعالية المصرية
الفعالية المصرية لدعم فلسطين

اختتمت الفعالية المصرية لدعم فلسطين، والتي حضرها الرئيس السيسي في ستاد القاهرة بعزف السلام الوطني. 

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة لمنع التصعيد للحرب على غزة على كافة المستويات السياسية، مشيرا إلى أنه تم عقد القمة العربية بالقاهرة، من اجل الحصول على اقرار دولي لوقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الانسانية.

 

الداعم لفلسطين


وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال بالفعالية المصرية لدعم فلسطين، أن مشاركة مصر بالقمة العربية الإسلامة مشاركة فعالة واتسقت مع الموقف المصري الداعم لفلسطين بصفة عامة.

فلسطين الرئيس السيسي ستاد القاهرة السلام الوطني المساعدات الانسانية

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