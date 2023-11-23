نجم الزمالك السابق يعلن استبعاد نجمي الفريق من قائمة النادي

أعلن طارق السيد نجم الزمالك السابق عن استبعاد محمود علاء وعبد الله جمعة من قائمة الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي .



وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمود علاء وعبد الله جمعة خارج قائمة الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي".

بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً الجمعة في الثانية والنصف عصراً، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بطل ليبيا.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.