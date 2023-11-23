عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يعلن استبعاد نجمي الفريق من قائمة النادي

صدى البلد

أعلن طارق السيد نجم الزمالك السابق عن استبعاد محمود علاء وعبد الله جمعة من قائمة الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي .


وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمود علاء وعبد الله جمعة خارج قائمة الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي".

بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً الجمعة في الثانية والنصف عصراً، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بطل ليبيا.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

ترشيحاتنا

لم تكلف الدولة مليما وتجذب ملايين الدولارات.. مفاجأة بشأن العاصمة الإدارية وطرحها

بشرى سارة.. زيادة بأثر رجعي لأصحاب المعاشات | تفاصيل

باتشيكو يكشف أهمية مواجهة مازيمبي وأسلحته للمنافسة على اللقب القاري

ما تأثير عملية طوفان الأقصى في تسمية الأطفال حديثي الولادة في إسرائيل؟

مع احترامي .. حمو بيكا يصفع علي قدورة بمنشور صادم بعد قرار اعتزاله

الرئيس السيسي: الهدنة الإنسانية 4 أيام.. وآمل أن تبدأ دون تأخير.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ