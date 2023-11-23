نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الدعوة للاردنيين الى تصعيد كل اشكال العمل الشعبي والمقاوم، فأنتم كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه.

كما دعا أبو عبيدة الى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل انحاء الضفة المحتلة وجبهات المقاومة.

وقال أبو عبيدة: ما يعول عليه العدو هو الابادة والتنكيل والعقاب الجماعي وليس اي هدف عسكري حقيقي ملموس ونؤكد اننا جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي مهما بلغت مدة العدوان.

وأتم الناطق العسكري باسم كتائب القسام قائلا : على العدو ومن وراءه من الواهمين ان لا يضيعوا وقتهم، نحن طلاب حق وعليكم الاعتراف بحقوق شعبنا وإنهاء الاحتلال.