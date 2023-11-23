الرئيس السيسي: الهدنة الإنسانية 4 أيام.. وآمل أن تبدأ دون تأخير.. فيديو

تحيا مصر.. تحيا فلسطين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، بإجمالي 158 رحلة جوية، وتكللت الجهود الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين، في الوصول إلى هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وآمل أن تبدأ في الأيام المقبلة، دون تأخير أو تسويف.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي عقدت في استاد القاهرة الدولي، ونقلتها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «أؤكد لكم بعبارات واضحة، وكلمات صادقة، أننا عاقدون العزم على المضي قدما، في مواجهة هذه الأزمة، متمسكون بحقوق الشعب الفلسطينى التاريخية، وقابضون على أمننا القومى المقدس نبذل من أجل ذلك الجهد والدم، متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة».

وأردف السيسي : «نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية، تشعلها أصوات متطرفة، تناست أن اسم الله العدل، يجمع البشر من كل لون ودين وجنس.. وأن السلام هو خيار الإنسانية، ولو ظن أعداؤها غير ذلك».

تحيا مصر.. تحيا فلسطين



واستكمل الرئيس السيسي : «ولندعو الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح، وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق.. مصطفين من أجل الوطن وأمنه، تجمعنا القضية وثوابتها.. وتحيا مصر.. تحيا فلسطين».