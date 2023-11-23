للمرة الثانية.. قصف القوات الأمريكية في مطار أربيل شمال العراق



أفادت قناة الميادين أن قصفا استهدف القوات الأميركية للمرة الثانية في مطار أربيل شمال العراق.

وذكر المصدر ذاته أنه تم قصف القاعدة الأمركية في مطار أربيل شمال العراق بجانب قاعدة "عين الأسد" في الأنبار غرب العراق.

وكانت القوات الأميركية قصفت مناطق من خطوط التماس مع الجيش السوري والقوات الرديفة شمال شرق دير الزور

وبينت الميادين نقلا عن مصادر محلية سورية أنّ القصف الأميركي شمال شرق دير الزور لم يوقع أي إصابات واقتصرت أضراره على الماديات في المنطقة

وأشارت الميادين إلى أن القصف يعد الاستهداف الأميركي الأول لمنطقة فصل بين الجيش السوري والقوات الرديفة ومسلحي قسد والقوات الأميركية.