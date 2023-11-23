الثنائي.. الزمالك يعلن خبرا صادما قبل لقاء أبو سليم الليبي

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة لاعبا الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة أبو سليم الليبي المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال محمد أسامة إن محمود علاء يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس مصر.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله جمعة يؤدي أيضا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية