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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجزرة جديدة..

عدد كبير من الشهداء.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة أبو حسين غربي جباليا

ارشيفي
ارشيفي


ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة أبو حسين غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة حيث ترددت أنباء عن عدد كبير من الشهداء.

وأطلقت منذ قليل  قوات الاحتلال الإسرائيلي  تطلق قنابل الفسفور المحرمة دولياً على غزة.

فيما وقعت اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة و جنود الاحتلال بالقرب من مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام اعلنت أن  الهدنة تدخل  حيز التنفيذ غدا الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحاً

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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