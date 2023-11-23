دينا مشرف تودع بطولة فيلا نوفا دي جايا لتنس الطاولة

ودعت دينا مشرف، لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، بطولة فيلا نوفا دي جايا الدولية في منافسات فردى السيدات من الدور الأول "64"، والمقامة حاليا في البرتغال خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك عقب خسارتها، اليوم/الخميس/، أمام لاعبة من كرواتيا 2-3 بنتائج أشواط 7-11 و11-4 و11-7 و8-11 و7-11.

