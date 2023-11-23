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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير فلسطيني: الغرب يتعامل بازدواجية مع أوكرانيا وغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنّ المساعدات الإنسانية المختلفة التي دخلت إلى قطاع غزة لا تكفي يوما واحدا من احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين يتكدسون على نحو متزايد بعد تعرض منازلهم للقصف.

وزير فلسطيني يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف المجدلاني في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت منذ 3 أسابيع أعلنت أن الجهاز الطبي في قطاع غزة انهار انهيارا تاما بسبب العدوان الإسرائيلي على المستشفيات.

وتابع المسؤول الفلسطيني، أنّ 25 مستشفى فلسطيني من أصل 34 مستشفى خرجت من الخدمة مثل المستشفى الإندونيسي والشفاء والقدس والرنتيسي، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات تشكل النسبة الأكبر من الأسرة والخدمات الطبية، لافتًا إلى أن 69 مركزا طبيا خرج من الخدمة أيضا.

وأكد: "واضح تماما ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع الوضع الإنساني قياسا في الوضع بغزة، فالغرب تعاطف مع أوكرانيا ولم يتعاطف مع الفلسطينيين في غزة". 

القضية الفلسطينية قطاع غزة وزير فلسطيني برنامج مطروح للنقاش قناة القاهرة الإخبارية إيمان الحويزي

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