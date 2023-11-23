العراق.. استهداف أبراج القاعدة الأمريكية في الأنبار

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها أبراج قاعدة الإحتلال الأمريكي في الأنبار (عين الأسد) من مسافة قريبة جداً بقذائف 7-RPG وأمطارها بوابل من الرصاص.



وكانت قناة الميادين ذكرت انه تم قصف القوات الأمريكية للمرة الثانية في مطار أربيل شمال العراق.

وذكر المصدر ذاته أنه تم قصف القاعدة الأمريكية في مطار أربيل شمال العراق بجانب قاعدة "عين الأسد" في الأنبار غرب العراق.

وكانت القوات الأمريكية قصفت مناطق من خطوط التماس مع الجيش السوري والقوات الرديفة شمال شرق دير الزور.

وبينت الميادين نقلا عن مصادر محلية سورية أنّ القصف الأمريكي شمال شرق دير الزور لم يوقع أي إصابات واقتصرت أضراره على الماديات في المنطقة.

وأشارت الميادين الي ان القصف يعد الاستهداف الأمريكي الأول لمنطقة فصل بين الجيش السوري والقوات الرديفة ومسلحي قسد والقوات الأمريكية.