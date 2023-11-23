ميار شريف تودع بطولة فالنسيا للتنس من الدور الثاني

ودعت اللاعبة ميار شريف بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، المقامة حاليا بإسبانيا خلال الفترة من 19 وحتى 26 من شهر نوفمبر الجارى، من الدور الثانى "الـ16”.



جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية اليوم /الخميس/ أمام نظيرتها الصربية ميا ريستيتش بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-5 و6-7 و4-6 اليوم الخميس بالدور الثانى "الـ16”.



وتواجه اللاعبة الصربية فى الدور المقبل البولندية كاتارزينا كاوا التى تغلبت على الاسبانية اريانا مارتينيز بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2.



وتغلبت ميار شريف بالدور الاول "الـ32” على نظيرتها السويسرية يلينا ان البون امس الاربعاء بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-3.