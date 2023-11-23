وزيرة المالية التونسية: ألمانيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا

أكدت وزيرة المالية التونسية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري، إن ألمانيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا لتونس، مثمنة عمق العلاقات والتعاون الذي يربط بين البلدين.



وقالت البوغديري -خلال لقائها، اليوم /الخميس/، مع وفد من البرلمان الألماني يقوم بزيارة عمل إلى تونس حاليا، بحضور "بيتر بروجل" سفير ألمانيا بتونس- إن هناك عددًا من التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الإقليمي الراهن والجهود التي تبذلها الدولة بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها.



ومن جانبهم، أفاد البرلمانيون الألمان، بأن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف على تطور الأوضاع الإقتصادية في تونس ومعرفة الإمكانيات والسبل الكفيلة بدفع الاستثمارات الألمانية بتونس بهدف زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأعربوا عن ارتياحهم لوضعية المستثمرين والمؤسسات الألمانية الكائنة في تونس .. مؤكدين أن لتونس مقومات هامة لتجاوز الصعوبات الراهنة، وأنهم مستعدون لتقديم الدعم بما يّمكن من المزيد لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.