رئيس حزب الجيل: الفعالية المصرية لدعم فلسطين تمثل مصر كلها .. فيديو

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بكلمة الرئيس السيسي خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هذا الحشد يمثل مصر كلها ومصر بكل شعبها مع القضية الفلسطينية".

وأضاف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل،: "الدور المصري الرسمي والشعبي سيستمر من أجل القضية الفلسطينية"، لافتا: "الرئيس السيسي رد على كل المشككين وأصحاب المخطط المعادي والكارهين لدور مصر القومي".

وأشار: "حرب غزة أكدت على أن مصر هي قلب العروبة والرئيس السيسي زعيم العرب"، موضحا: "مصر تؤدي دورها التاريخي تجاه دعم القضية الفلسطينية، وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية".