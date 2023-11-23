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برلمان

نائب: كلمة الرئيس بمؤتمر دعم فلسطين طمأنت المصريين بالحفاظ على أمننا القومي

الدكتور محمد سليمان،رئيس
الدكتور محمد سليمان،رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين" تضمن رسائل طمأنة للمصريين حول قدرة الدولة المصرية في الحفاظ على أمنها القومى من خلال تأكيد الرئيس السيسي بأننا عاقدون العزم على المضى قدما، فى مواجهة معاناة الأمة الفلسطينية، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقابضين على أمننا القومى المقدس نبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية.

وأضاف «سليمان» فى بيان صحفى له، أن الرئيس السيسي كشف الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث كثفت مصر اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، للتأكيد على الموقف المصرى الرافض لمخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، بجانب الحفاظ على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومى لمصر.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر هي الدولة الأكبر التي قدمت مساعدات للدولة الفلسطينية والتي آخرها ما دشنه الرئيس السيسي بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، كما أن حجم مساعدات مصر الأهلية بلغت 70% من حجم المساعدات التي وصلت من كل دول العالم، خاصة أن مصر كانت ولا تزال هي الدولة المحورية في حل القضية الفلسطينية، كما أنها لن تسمح الدولة المصرية بأن يُمس الأمن القومي للدولة المصرية.

وأوضح «سليمان»، أن الرئيس السيسي كشف للشعب المصرى دور القاهرة في الوصول لهدنة إنسانية في غزة، بتأكيده أن الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين تكللت فى الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد وآمل أن يبدأ تنفيذها دون تأخير أو تسويف، موضحا أن مؤتمر اليوم هو إعلان للعالم عن قرار مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأنها لن تتركها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين الرئيس السيسي الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي غزة

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