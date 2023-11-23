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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع 11 قطاعا بالبورصة اليوم الخميس| تعرف عليها

صدى البلد

ارتفع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس - آخر الأسبوع - هي:

قطاع التجارة والموزعون بنسبة 8.2%

قطاع البنوك بنسبة 3.4%

قطاع المنسوجات 2.4%

قطاع السلع المعمرة 2.1%

قطاع الخدمات التعليمية 2%

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2.1%

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%

قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.6% 

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 0.12%

قطاع الرعاية الصحية والأدوية 0.1%

قطاع الموارد الأساسية 0.2%

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.5%، وهبط قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 0.2%.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

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