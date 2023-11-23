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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تُطلق سلسة من القوافل الزراعية| تفاصيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد فى إطلاق سلسلة  من القوافل  الزراعية للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بقرى الوادي الجديد، وذلك بالتنسيق  والتعاون بين كلية الزراعة ومديرية الزراعة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد،  والدكتور حسين فرويز - وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم حمدون - وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طلعت بشندى - وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الفرقة الرابعة بالكلية.

 

 وقال الدكتور أيمن كساب إن القافلة الزراعية استهدفت قرى ناصر الثورة بمركز الخارجة فى أطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصرى ورفع  الوعى لدى المزارعين بكافة القضايا  المتعلقة بالزراعة، وذكر سيادته أن القافلة ناقشت  موضوعات النخيل وكيفية الوقاية والعلاج من سوسة النخيل الحمراء.

 

 وأيضا موضوع القمح وأهم الأصناف التي تجود بمحافظة الوادي الجديد، كما تناولت القافلة موضوع زراعة الطماطم ومشكلاتها بالمحافظة وكيفية رجوع قرية الثورة لسابق عهدها من أولى القرى إنتاجًا للطماطم إلى جانب قضايا الإنتاج الحيواني وكيفية التغذية الجيدة وإنتاج سلالات ممتازة من الأبقار والأغنام والماعز، وتربية الأرانب ومشكلاتها وطرق التحصين ومواعيدها.


وفي الختام قدم المزارعون بقرى ناصر الثورة الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وفريق العمل المعاون له على تنظيم الجامعة لقوافل بيطرية وإرشادية زراعية.

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