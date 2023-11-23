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برلمان

نائب: كلمة الرئيس بمؤتمر تحيا مصر تؤكد للعالم المدافع الحقيقي عن القضية الفلسطينية

النائب، احمد محسن
النائب، احمد محسن عضو مجلس الشيوخ

قال النائب، احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بمؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، تؤكد يوما بعد يوم حقيقة الموقف المصري المشرف الذي سلكته الدولة المصرية طيلة الأيام الماضية والتي أظهرت للعالم المدافع الحقيقي عن القضية الفلسطينية وحرصها على التصدي لمحاولات زعزعة أهدافها لمسار اخر ينتهي به الأمر إلى التصفية النهائية ونزوح الشعب عن أرضه.

وأكد محسن في تصريح صحفي له، أن الرئيس استشهد بالأرقام بحجم المساعدات التي تصدرت مصر قائمتها عربيا وإقليميا في تقديم الدعم والمساندة لأهالي قطاع غزة في محاولة للتخفيف عن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار نزيف دماء الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بحديث الرئيس عن تقديم المساعدات الإنسانية والامدادات لقطاع غزة والتي وصلت حوالي 12 الف طن نقلتهم 1300 شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالى المساعدات.

وأشار نائب الصعيد إلى أن كل هذه الأرقام أكدت أن الموقف المصري ليس شعارات فقط بل خطوات حقيقية تعكس عمق الروابط التاريخية التي سجلتها كثير من المواقف التي جمعت مصر وفلسطين تحت راية الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه و الاعتراف باغتصاب العدو لحق ليس حقه.

واختتم النائب احمد محسن حديثه قائلا: المساعدات المصرية للأشقاء في فلسطين لم تتوقف عند حد إرسال شاحنات إغاثية بل وصلت لحد تخصيص مطار العريش الدولي، لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، بإجمالى "158" رحلة جوية، فضلا عن استمرار كافة المساعي لوقف الحرب نهائيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر تحيا مصر فلسطين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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