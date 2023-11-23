إجراء استثنائي للخارجية العراقية بشأن مواطنيها في السودان

ذكرت وزارة الخارجية العراقية أنها ستقوم تسيير رحلة استثنائية لأبناء الجالية العراقية في السودان غداً الجمعة.

وبدوره؛ قال المتحدث باسم الوزارة العراقية أحمد الصحاف في تصريح صحفي : ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وعبر غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة، سيتم يوم غد الجمعة ، تنفيذ رحلة إجلاء إستثنائيّة لأبناء الجالية العراقيّة في السودان، بعد أن وردتنا مناشدات لأعداد منهم.

وسبق للوزارة أن أجلت (640) مواطنا بينهم العشرات من السودانيين والسوريين، خلال ثلاث رحلات نُفذت خلال الأشهر الماضية بحسب المتحدث العراقي احمد الصحاف.