أول تعليق من حركة الجهاد الإسلامي على الهدنة

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مصعب البريم أن مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق اهل غزة ما زالت مستمرة.

وذكر البريم في تصريحات لقناة الميادين أن الاحتلال لم يستطع الحصول على أي صورة انتصار له أو هزيمة للمقاومة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي : هذه المعركة ستنتهي وستتكشف الكثير من الحقائق حول وقائع المواجهة وعدد قتلى الاحتلال.

وأضاف : الأيام الخمسة الأخيرة هي الأقوى والأعنف على مستوى إطلاق الصواريخ والقتلى في صفوف الاحتلال.

وأردف : كل أهداف الاحتلال سقطت والميدان هو الذي أجبره على التراجع.

وواصل : حياة الأسرى الإسرائيليين ليست أهم من حياة أطفالنا وشعبنا وأسرانا.

وأتم البريم تصريحاته قائلا : ما حصل هو جزء من إنجاز الشعب الفلسطيني وسيتبعه إنجازات أخرى.