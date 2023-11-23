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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابومازن : نجدد رفضنا القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال استقبال الريس الفلسطيني برام الله رئيسي الوزراء الاسباني والبلجيكي.

وأكد الرئيس ابومازن علي انه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، مشددا علي أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وقال ابومازن أيضا :"لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه".

وختم الرئيس الفلسطيني قائلا : "الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال.

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