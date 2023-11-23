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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل صحة الشيوخ: كلمة السيسي بمؤتمر تحيا مصر وفلسطين حملت رسائل حاسمة

الدكتور حسين خضير،
الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني. قائلا: إنها جاءت حاسمة وتحمل رسائل واضحة للخارج والداخل.

ونوه د. خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، وتأكيده إن مصر بذلت جهودًا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد للحرب فى غزة وعلى كافة المستويات. كما قامت بعقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولى، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. مضيفا: ان مصر تحركت على كل الجبهات لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشار وكيل صحة الشيوخ، إلى مشاركة مصر فى القمة العربية الإسلامية، والتي اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصرى بصفة عامة، فالدولة المصرية كثفت اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، لرفض وكشف مخططات تهجير الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومى لمصر والدول العربية.

ولفت د.خضير، إلى مطالبة مصر منذ اللحظة الأولى بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات، للوصول إلى سلام عادل وشامل، وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم ، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت النقاط على الحروف، وكشفت ثوابت الموقف المصري في الحرب على غزة والتصدي لعدوان اسرائيل بكل قوة والرد على شائعات رخيصة وسافرة رددتها بعض المنصات المأجورة ضد مصر وبالتحديد فيما يخص معبر رفح.

الرئيس السيسي مؤتمر تحيا مصر وفلسطين الشعب الفلسطيني غزة تهجير الفلسطينيين

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