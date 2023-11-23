عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصريون وأجانب .. المعابر والحدود بغزة توجه نداء مهما للمسافرين من رفح

معبر رفح
معبر رفح

 

ذكرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة ان البوابة المصرية ستفتح الساعة 7 صباحا لتسهيل السفر خارج البلاد  باكرا.

كما وجهت الهيئة العامة للمعابر في غزة نداء  للمسافرين الواردة أسماؤهم في كشوف السفر الأجنبية والمصرية ضرورة التواجد في الصالة الخارجية غدا الساعة 6 صباحا حيث ستفتح البوابة المصرية الساعة 7 صباحا لتسهيل سفرهم باكرا.

وكان قد اعلن عدد كبير من العائلات الفلسطينية النازحة في جنوب القطاع العودة إلى مدينة غزة، غداً الساعة 1 بعد صلاة الجمعة بحسب ماذكرت وكالة شهاب الفلسطينية . وكانت كتائب القسام اعلنت أن  الهدنة تدخل  حيز التنفيذ غدا الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحاً

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق.. والقوات الإسرائيلية قصفته 4 مرات.. فيديو

عاجل| دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى غزة عبر معبر رفح

ترشيحاتنا

محملة بمساعدات إنسانية وصحية واجتماعية.. الجامعة العربية تطلق قافلة كبرى لإغاثة غزة

قيادي بحركة فتح: استفزاز مشاعر الفلسطينيين في الضفة وراء انفجار 7 أكتوبر

بشهادة أمريكا| 38 عالماً من جامعة مصرية واحدة ضمن الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.. تفاصيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: معبر رفح شريان الحياة من مصر الشقيقة .. فيديو

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مثيرة للجدل دايما.. شاهد رانيا يوسف تشعل الفيسبوك

طريقة عمل الذرة المحمصة اللذيذة للأطفال

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

فيديو

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ