مصر تترأس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية فى دورته الحالية

أعلنت منظمة المرأة العربية ، عن قبول مصر ترؤس المنظمة خلال الفترة الممتدة من 1 مارس 2023 حتى 28 فبراير 2025،. وتفويض الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لرئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية خلال هذه الفترة .

يأتى ذلك بعد اعلان منظمة المرأة العربية تلقيها خطاباً من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية يفيد بذلك ، حيث تم الاعراب فيه عن تتطلع مصر للتعاون الوثيق مع المديرة العامة للمنظمة خلال فترة رئاسة مصر تحقيقاً؛ لأهداف المنظمة السامية وعلى رأسها تمكين المرأة العربية كركيزة أساسية لتقدم مجتمعاتنا العربية وكشريك على قدم المساواة في عملية تنمية الدول العربية.