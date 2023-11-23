زعيم الأغلبية البرلمانية: كلمة الرئيس بمؤتمر دعم فلسطين حاسمة من اللحظة الأولى

أشاد زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بكلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، قائلا فى بيان له منذ قليل أن الكلمة حاسمة منذ اللحظة الأولى التى تدخلت فيها مصر بكل قوة منذ السابع من أكتوبر الماضى والتى تؤكد على ثبات المبدأ المصرى.

وأضاف القصبى أن مبدأ قوة الحكمة وحكمة القوة التى تتمتع بها القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تشير إلى أن مصر دائما هى الاجابة على كل سؤال وشجاعة القرار الذى ينبع من شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي يجعل المصريين جميعا فخورين به وخلفه صفا واحدا.

وأوضح أن مصر دائما تقوم بدورها الإنساني والقومي، في تقديم المساعدات باستمرار عبر معبر رفح، إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، رغم أن لدينا تحديات اقتصادية صعبة.

مؤكدا أن الشعب المصري بكل فئاته يؤيد موقف الرئيس الذي يتفق مع تضامنهم مع فلسطين وشعبها، حتى يستعيد حقه المشروع في تحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة ، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودًا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد للحرب فى غزة وعلى كافة المستويات.