صحفية فلسطينية: حالة من الترقب والقلق للهدنة الإنسانية .. فيديو

تحدثت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة، عن الأوضاع في قطاع غزة.



وقالت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك طائرات استطلاع بشكل مكثف في سماء قطاع غزة، إضافة إلى الطائرات الحربية، وهذا يؤثر على الأمان على السكان".

وأضافت: "الطائرات قريبة جدا من المنازل، ونستمع إليها بشكل مستمر ونحن داخل منازلنا"، موضحة: "هناك حالة ترقب للهدنة الإنسانية التي ستتم خلال الساعات المقبلة، والجميع ينتظرون أن تتم الهدنة بدون تأخير لأن جميع المواطنين الآن في حالة قلق بسبب تأجيل الهدنة عدة مرات".

