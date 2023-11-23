عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت: مرموش يمتلك سرعات ومهارات رائعة

عمر مرموش
عمر مرموش

أكد تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألمانى المحترف ضمن صفوفه الجناح المصري عمر مرموش انه مر بتجارب عديدة قبل وصوله لهذا المنصب الرفيع مع فرانكفورت ومن أبرزها توليه القيادة الفنية لفريق هوفنهايم .. مشيرا إلى ان نادي فرانكفورت عريق ومن اقوى الفرق في المانيا واوروبا وحقق نتائج جيدة للغاية ويضم عدد كبير من افضل اللاعبين في المانيا.

وقال هاردونج في تصريحاته عبر عبر زووم مع كريم رمزي في في برنامج رقم ١٠ المذاع على شاشة القناة الاولى بالتليفزيون المصري: " فريق فرانكفورت يستطيع ان يحقق اجازات عديدة على مستوى البطولة الالمانية والمشاركات الاوروبية بفضل هؤلاء اللاعبين المميزين".. مضيفا : "عمر مرموش لاعب معروف في الدوري الالماني لانه لعب في اندية عريقة قبل ذلك وانجاز كبير لنا التعاقد مع لاعب بحجمه لما يتمتع به من مهارات وامكانية فنية وبدنية رائعة".

كما أوضح: " نجاح نادي فرانكفورت في ضم مرموش من فريق فولفسبورج ميزة اضافية لنا لتطوير مستوى الفريق بفضل سرعاته وجودته في اللعب بمركزه والتى تعتبر مختلفة ولم نراها من قبل في كثير من اللاعبين ، ونتوقع منه ان يقدم الكثير لنا خلال الفترة المقبلة".

مشيرا في الوقت ذاته: "بالطبع نحن نبدى تفهما كبيرا للمشاركة المرتقبة للاعبنا مرموش في بطولة كأس امم افريقيا المقبلة لانه سيمثل منتخب بلاده ونرحب بذلك ونعتقد انها ستضيف لرصيده ومستواه ونتنمى له ان يقدم اداءا جيدا مع منتخب مصر في هذه البطولة المقبلة".

وتابع تيمو: "نعرف ان الدوري المصري يضم لاعبين جيدين ووسطاءنا يعملون بكل جهد لجلب افضل اللاعبين من كافة دول العالم".

ملمحا : "نادى فرانكفورت يبحث دائما عن ضم المواهب الصغيرة في السن والتى لديها القدرة على بذل المزيد من الجهد للتطور وهدفنا دائما تطوير مستوى المنافسة في الكرة الألمانية وتعزيز خبراتنا على المستوى الاوروبي".

وحول اقتراب النادي الألماني من ضم مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، قال هاردونج: "لا استطيع الحديث عن اسماء المهاجمين المرشحين لضمهم لنادى فرانكفورت في يناير لكن ما استطيع قوله ان هناك مفاوضات جارية حاليا مع عدد من اللاعبين لضم الافضل بينهم لصفوف الفريق".

مختتما حديثه بالقول: "اختصاصات المدير الرياضي بأي نادى تتمثل في التخطيط لمستقبل الفريق ووضع استراتيجة تحسين مستواه وتطوير اداءه في المستقبل ، لكن الاندية الألمانية تعاني حاليا من العثور على لاعبين اكفاء ولا نية لدينا لتأسيس اكاديميات للناشئين سواء داخل او خارج ألمانيا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 24-11-2023 .. تمر ببعض الأوضاع الصعبة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" أعلى فئة.. للبيع بهذا السعر

مفاجأة سعيدة لفتاة الأقصر ضحية مدرب الجيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

سعر صادم.. ماجي أبو غصن بفستان شيك جدا بدبي

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ