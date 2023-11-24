احتياطي النفط الروسي ينمو بمقدار 470 مليون طن..والغاز 630 مليار متر مكعب

ارتفع احتياطي النفط والغاز الروسي في أعقاب الأنشطة الاستكشافية الجديدة والتي بلغ إجماليها 470 مليون طن في عام 2023، في حين أنه من المحتمل أن نمو احتياطي الغاز بمقار 630 مليار متر مكعب، وفقا لمصدر بالوكالة الفيدرالية الروسية للموارد التعدينية.



وقال المصدر لوكالة تاس الروسية أنه وفقا لبيانات أولية، فإن مدى الاستكشافات الجيولوجية للمنقبين تحت الأرض سوف تظل عند مستويات عام 2022.



وأضافت الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد التعدينية أنه من المتوقع أن تبقى الاستثمارات من جانب المنقبين للاستكشافات الجيولوجية خلال عامي 2023و 2024 عند مستوى العام الماضي. وتحديدًا الاستثمارات التي تبلغ حوالي 300 مليار روبل خلال الأعوام الماضية في حين أنه في عام 2022 كانت قد بلغت 315.7 مليار روبل.



يشار إلى طن البترول يساوي 7.1 برميل والدولار يساوي حوالي 87 روبل.