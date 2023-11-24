رئيس اتحاد جدة يخرج عن صمته بسبب محمد صلاح.. لهذا السبب فشلت الصفقة الكبري

تعتبر فترة الانتقالات الصيفية من أبرز اللحظات التي يترقبها عشاق كرة القدم، حيث تسعى الأندية إلى تعزيز صفوفها بالتعاقد مع نجوم اللعبة.

ومن بين القصص المثيرة خلال هذه الفترة، كانت محاولة اتحاد جدة السعودي لضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي هذا التقرير، سنكشف كواليس هذه الصفقة المثيرة وأسباب فشلها.

الرغبة في ضم محمد صلاح

وفي بداية سوق الميركاتو الصيفي الماضي، أعرب اتحاد جدة عن رغبته الكبيرة في ضم اللاعب المصري محمد صلاح إلى صفوفه.

وتأكيدًا على ذلك، قال الحائلي: "لقد طلبنا بشكل رسمي التعاقد مع محمد صلاح، الذي يعتبر لاعبًا عالميًا وكان جزءًا من خططنا لتعزيز صفوف الفريق هذا الموسم."

