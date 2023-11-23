صحة غزة: الاحتلال يريد إخراج المستشفى الإندونيسي من الخدمة

أكدت وزارة الصحة في غزة أن المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من مباني المستشفى الإندونيسي تضرر جراء قصف صهيوني مباشر على المستشفى.



وبدوره؛ ذكر منير البرش مدير وزارة الصحة في غزة أن النيران تقترب من جثث الشهداء الملقاة في مبنى الاستقبال والطوارئ

وأشار مدير وزارة الصحة في غزة في تصريحات له نقلتها وكالة شهاب الفلسطينية ان المستشفى الإندونيسي يتعرض حاليا لإطلاق نار من جانب قوات الاحتلال.

ولين البرش أن جميع الشوارع المحيطة بالمستشفى الإندونيسي دمرت تماما حيث يستهدف الاحتلال المستشفى الإندونيسي منذ الصباح.

وقال منير البرش كذلك ان الاحتلال يريد إخراج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة؛ مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تتصل قيادات الصحة في غزة باستمرار لإجبارنا على الخروج من المستشفى الإندونيسي.