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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ طب نفسي: ما يحدث بغزة يتجاوز حدود الشر في النفس البشرية.. فيديو

محمد المهدي أستاذ
محمد المهدي أستاذ الطب النفسي

قال محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن المجازر التي حدثت في قطاع غزة كشف أن هناك خللا في الضمير العالمي.

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وأضاف محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "انهارت كل المؤسسات الدولية خاصة من يملكون القرار في العالم بعد أحداث غزة"، لافتا: "لأول مرة يكون هناك جيش يستهدف المدنيين لأن الجيوش في الحروب تستهدف العسكريين والمقاتلين".

 

وأشار: "حرب غزة كشفت عن خلل في الضمير العالمي نتيجة المواقف الدولية المتخاذلة، مضيفا: "ما يحدث في غزة يتجاوز حدود الشر في النفس البشرية".

 

وتابع: "واقعة تهديد الشاب المصري في نيويورك أكبر تجسيد لخطاب الكراهية المنتشر في العالم حاليا"، موضحا: "مزاعم بايدن وحكومة الاحتلال بشأن قتل حماس للأطفال بمثابة حقنة تخدير للضمير العالمي".

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