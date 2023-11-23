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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قواعد عسكرية في ليبيا.. رئيس البرلمان عقيلة صالح يكشف الحقيقة

رئيس البرلمان الليبي
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، عن موقفه من إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، بالإضافة إلى استعانة القوات المسلحة الليبية بخبراء في التدريب.

وأكد رئيس البرلمان الليبي، رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح صالح، أنه "بالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية، نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا ونحن نستطيع أن نحمي بلادنا، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية، والاستعانة بالخبراء والعلماء هذا أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة".

وأشار إلى تلقيه دعوة لزيارة تركيا، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف: "العلاقات بدأت تتحسن مع تركيا وأيضا تحسنت العلاقات التركية مع الجارة والشقيقة مصر، وزرت من قبل تركيا والتقيت مع مجلس النواب والتقيت مع الرئيس، الآن لدي دعوة لزيارة تركيا، لم تحدد بعد ولكنها في الأيام القادمة، ووُجهت لي دعوة من البرلمان التركي، لذلك هناك احتمال أن أقوم بزيارة تركيا وأن نلتقي مع الرئيس خلال الأسبوعين القادمين قبل نهاية هذا العام". 

رئيس البرلمان الليبي قواعد عسكرية في ليبيا القوات المسلحة الليبية عقيلة صالح

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