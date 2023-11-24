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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023: تجنب إقراض الأموال

الابراج
الابراج

يعرف عن مولود برج العذراء بأنه يجيد التعامل مع من حوله، كما يتسم بالذكاء وحسن التصرف، ويحرص دائماً على ترتيب وتنظيم كل شىء ورومانسى فهو عاشق للحب ولا يستطيع العيش دون الدخول فى علاقة عاطفية.

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برج العذراء في حظك اليوم  الجمعة 24-11-2023


يعرف عن برج العذراء بأنه شخص صاحب قرار يمكن الاعتماد عليه، ويجيد التعامل مع من حوله بطريقة مرنة، كما يعشق عمله ودائماً ما يحرص على إدخار أمواله لاستثمارها.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي عامر منيب، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء ماليا وعاطفيا وصحيا ومهنيا.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا
يمكن أن يشهد مولود برج العذراء عددا كبيرا من التطورات والتغيرات فى عمله خلال الفترة الحالية، فقد يحصل على مكانة جديدة بعمله، لكنه بحاجة للحفاظ على طاقته كى يحقق المزيد من النجاح.
برج العذراء اليوم ماليا
تنصحك توقعات برج العذراء لهذا اليوم بتوخي الحذر في أموالك وتجنب القيام بعمليات شراء أو استثمارات متهورة لأنها قد لا تحقق النتيجة المرجوة ، وركز على الأهداف طويلة المدى وادخر المال للمستقبل ، وتجنب إقراض الأموال لأنها قد تؤدي إلى تعقيدات في العلاقات.
برج العذراء اليوم عاطفيا
تخلص من الشك وسوء الظن الذى بينك وبين شريك حياتك طوال الوقت، وحاول أن تكون مصدر أمان له، ويفضل أن تجيب على جميع أسئلته التى يبحث عن إجابات لها، وتبادل معه الهدايا كى تجعل علاقتكما قوية ومتينة.
برج العذراء اليوم صحيا
ابتعد عن السهر، وحاول أن تتوقف عن التدخين وحافظ على صحتك، ومارس التمارين الرياضية حتى تشعر بالحيوية والنشاط، كما عليك بتناول أطعمة صحية خالية من الدهون والزيوت.
برج العذراء حظك اليوم خلال الفتره المقبله
يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن تحدث تغيرات إيجابية فى حياته، ويحقق أهدافه التى يحلم بها طوال الوقت، من ناحية أخرى عليه أن يلتزم بممارسة التمارين الرياضية الفترة المقبلة.

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: رمادي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج العذراء
أكثر الأبراج توافق اليوم معك: برج العذراء ، الحوت
أقل الأبراج توافق اليوم: الجوزاء ، القوس

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