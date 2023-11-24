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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي ليبي: 95 % من شعبنا يشجع نادي الزمالك

صدى البلد

 

أكد أسامة بالناصر، الناقد الرياضي الليبي، أن نادي الزمالك اسم كبير حتى فى أصعب ظروفه، مشددا على أن القلعة البيضاء دائما يمتلك العديد من المواهب الفنية.

وقال بالناصر فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "95 % من الشعب الليبي يشجع الزمالك، ودائما بعثة الزمالك نستقبلها بالورود فهو نادي الشعب الليبي ونعشقه، فهو الأكثر تتويجًا لبطولات إفريقيا".

وأضاف: "الزمالك صنع أساطير فى كرة القدم، وأى لاعب يرحل عن النادي فهو خاسر والأبيض سيستمر دائما".

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

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