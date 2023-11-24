مدرب جامبيا: صلاح ينافس لاعبي المغرب فى الحصول على جائزة الأفضل أفريقيا

أكد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن جائزة أفضل لاعب فى إقريقيا ستكون الأقرب للاعب من المغرب بعد العروض المميزة لمنتخب أسود الأطلس فى كأس العالم 2022 الذى أقيم فى قطر.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: " سفيان أمرابط وبونو وحكيمي مرشحين للجائزة لكن هناك محمد صلاح فهو لاعب عالمي منذ مدة طويلة وهناك أيضا ساديو ماني لاعب مميز".

وأضاف: "يعجبني ما يقدمه النيجيري فيكتور أوسيمين مع فريقه نابولي الإيطالي وهو مرشح ايضا للجائزة".