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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجهاد الإسلامي: إسرائيل ستضطر لدفع ثمن مختلف مقابل إطلاق سراح أسراها العسكريين

ارشيفي
ارشيفي

كشف علي أبو شاهين، عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" أن إسرائيل ستكون مضطرة لدفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وفي تصريحات متلفزة له؛ بين أبو شاهين أن جنود قوات الاحتلال الذين أسرتهم قوات المقاومة الفلسطينية (في غزة) أمر مختلف وسيكون لهم ثمن مختلف".

وكانت كتائب القسام اعلنت أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحاً.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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