مدرب جامبيا: الزمالك سُيتوج بالكونفيدرالية .. وهذا سر علاقة الأبيض وبلجيكا

شدد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، على ضرورة أن ينافس الزمالك فى كل البطولات خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: " لابد أن ينافس دائما على الألقاب سواء كانت دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية، لذلك أنا أؤمن أن الأبيض لديه الدفاع للفوز باللقب هذا الموسم".

وأضاف: "أعتقد أنه مع جودة اللاعبين الحاليين من الممكن الفوز بالبطولة، وكما تعلمون أنني بلجيكي الجنسية والزمالك أسسه جورج مرزباخ المحامي البلجيكي الذي كان يعمل بمصر فهناك علاقة بين الزمالك وبلحيكا".

وأكد البلجيكي توم سينتفيت، أن فريق الزمالك لديه فرص كبيرة فى الفوز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي الكونفيدرالية فى هذه النسخة.

وأشار إلى أن: "حان الوقت ليستعيد الزمالك أمجاده كأحد عمالقة الكرة في أفريقيا فالفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ولاعبون جيدون وإدارة عظيمة".