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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023: تحمل بعض المخاطر

الابراج
الابراج

يتسم مولود برج الثور بالهدوء فى بعض الأحيان، والذى قد يصل إلى التباطؤ فى التفكير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليه على أن مشاعره باردة وهذا عكس حقيقته.

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برج الثور في حظك اليوم الجمعة 24-11-2023


يتميز مولود برج الثور بالصبر الطويل والذكاء الذى يساعده على جمع المزيد من الثروة التى يستغلها فى شراء الممتلكات والمقتنيات المختلفة.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، وفى إطار هذا السياق يقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على السعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الثور اليوم مهنيا
أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى عملهم، لهذا لا تدع الأحداث السيئة التى تقع حولك تؤثر على أدائك بشكل سلبى، وركز فقط على إنجاز المهام المطلوبة منك.
برج الثور اليوم ماليا
برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.
برج الثور اليوم عاطفيا
تحتاج اليوم إلى التعامل بطريقة جيّدة مع شريك حياتك، لأنه يشعر خلال هذه الفترة بإهمالك له، لذلك اعمل على تحسين علاقتك به حتى تصبح حياتكما سعيدة وهادئة.
برج الثور على الصعيد الصحى
قد تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سيئ، فاحرص فى الحصول على فترة من الراحة حتى تشعر بالتحسن.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك اليوم أنك قد تواجه بعض الأمور التى تعكر صفو مزاجك، لذلك حاول أن تتعامل بمرونة مع أى مشكلة تتعرض لها واعمل على تحسين حالتك المزاجية.

يوم الحظ لبرج الثور : الجمعة
لون الحظ اليوم لبرج الثور : الودري
رقم الحظ : 6
التوافق اليومي لبرج الثور اليوم
أكثر الأبراج توافق اليوم مع برجك هما : برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم : برج الأسد ، برج الدلو

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