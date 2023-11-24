كواليس جديدة .. أحمد فتوح يقترب بقوة من الانضمام للأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن حقيقة تلقي أحمد فتوح لاعب الزمالك، عرض سعودي، وموقفه من الانتقال لصفوف الأهلي في يناير.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك أكد أن اللاعب أصبح بعيد للغاية عن التجديد مع الأبيض".

وأوضح إبراهيم سعيد : "سبب ابتعاده عن التجديد مع الزمالك هو رفض الإدارة لطلباته المادية، بجانب التصرفات الأخيرة التي بدرت منه، والصور المُنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة لاعبي النادي الأهلي".

وأضاف : "أحمد فتوح بعيد عن بيراميدز بعد تجديدهم مع محمد حمدي الظهير الأيسر، لذلك لا يوجد أي عروض مصرية ورغبة أي نادي في مصر سوى النادي الأهلي".

وشدد : "مصدر مقرب من فتوح أكد لـ بلس 90 أن أحمد فتوح لا يملك أي عروض سعودية من الاتفاق أو أي نادٍ آخر، وأن اللاعب بعيد كل البعد عن الانتقال للدوري السعودي، واللاعب رغبته هى البقاء في مصر".