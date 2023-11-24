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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بموافقة كولر .. إعارة 3 لاعبين لفيوتشر مقابل انضمام عمر كمال للأهلي

عمر كمال
عمر كمال

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن كواليس انتقال عمر كمال عبدالواحد، لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "الأهلي وممثله عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي، عقدوا جلسات مع مسؤولو فيوتشر من أجل ضم عمر كمال عبد الواحد".

وأضاف : "بالفعل هناك مرونة كبيرة بين الناديين خاصًة وأن عمر كمال عبد الواحد ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع فريق مودرن فيوتشر لذلك يسعى الأهلي لضمه فى يناير الحالي".

وتابع : "الاتفاق على أن هذه الصفقة تتم مقابل لاعبين فقط من الأهلي على سبيل الاعارة وليس عن طريق دفع أى مبالغ مالية، وهذه هى رغبة الأهلي".

واستهل : "فيوتشر خلال الجلسة الأخيرة طلب ضم الثلاثي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وصلاح محسن من أجل الموافقة على رحيل عمر كمال عبد الواحد للأهلي، وكولر يوافق على رحيل الثلاثي ولكن مازال ينتظر الأحمر موافقة اللاعبين".,

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